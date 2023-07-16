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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش حد عايز يروح الأهلي|ميدو يوجه رسالة خاصة لـ عمرو أديب بسبب الزمالك

ميدو
ميدو

رد أحمد حسام ميدو على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن أمنية لاعبي الزمالك في الانتقال إلى صفوف الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معنديش مشاكل مع الإعلامي عمرو أديب، وعلاقتي به جيدة جدا، لكن مينفعش يطلع يقول إن لاعيبة الزمالك كلها نفسها تروح الأهلي، ايه الدليل اللي معاك على الكلام ده؟". 

أضاف: "كلامك يا أستاذ عمرو يضر النادي جدا، أحسن لاعب في مصر وهو أحمد سيد زيزو لسة مجدد في الزمالك وكان عنده عروض من الأندية المنافسة في مصر".

واختتم: "لاعيبة الزمالك معظمها لسة مجدد، ومفيش غير 3 أو 4 بس عقودهم ستنتهي والناس شغالة على التجديد".
 

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