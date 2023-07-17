تعطل انتقال بوبو إلى الأهلي لهذا السبب

يتمسك نادي فيوتشر بمبلغ مادي ضخم من أجل الموافقة على رحيل محمد رضا بوبو لاعب الفريق، إلى النادي الأهلي بالموسم الجديد.

وقال الإعلامي أمير هشام ، عبر برنامجه التليفزيوني: “النادي الأهلي يرى أن مطالب فيوتشر ضخمة جدًا، ولكن بيراميدز هو من يحاول في الوقت الحالي حسم الصفقة لصالحه”.

ونجح الأهلي في التغلب على المقاولون العرب بنتيجة (4-1)، مساء أمس الأحد على ملعب الجبل الأخضر، ضمن الجولة 34 من الدوري الممتاز.

الأهلي يتوج بالدوري

وارتفع رصيد الأهلي، الذي توج هذا الموسم بلقبه ال43 في البطولة.

وعزز فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب، إلى 81 نقطة

في المقابل، تجمد رصيد فريق المقاولون العرب، الذي اختتم مبارياته في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 44 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري المصري الممتاز.