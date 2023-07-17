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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

 

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن فيوتشر يتمسك بمبلغ مادي ضخم من أجل الموافقة على رحيل محمد رضا بوبو لاعب الفريق، إلى النادي الأهلي بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي الأهلي يرى أن مطالب فيوتشر ضخمة جدًا، ولكن بيراميدز هو من يحاول في الوقت الحالي حسم الصفقة لصالحه".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند 44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.

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