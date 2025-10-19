السفير التركي بالقاهرة: جهودنا تجسد دعم البلدين لقضية فلسطين

قدم السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خالص تهانيه إلى اللواء محمد بمناسبة ترقيته من منصب مدير عام ميناء العريش إلى مدير عام هيئة الموانئ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.



كما هنأ السفير التركي إيهاب بك لتوليه منصبه الجديد كمدير عام لميناء العريش، معرباً عن ثقته في استمرار التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات العمل البحري ودعم الجهود الإنسانية.



وأعرب السفير موطلو شن عن تقديره الكبير للّواء محمد وفريق عمله لما قدّموه من تسهيلات ودعمٍ متواصل للسفن والفرق العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن "الجهود المشتركة بيننا ستظل تجسّد وقوفنا كتفاً إلى كتف في هذه القضية النبيلة".