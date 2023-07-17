كواليس تصوير إمام عاشور "برومو" الإنضمام للأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، كواليس تصوير إمام عاشور برومو انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني :" إمام عاشور اختار النادي الأهلي ، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات تؤهله للتألق مع النادي الأهلي.

وأضاف:" إمام عاشور يقوم الآن بالتصوير داخل النادي الأهلي برومو الانتقال للفريق، وسيكون اللاعب داخل ملعب التتش ، ويظهر بقميص النادي لأول مرة ، والإعلان خلال ساعات قليلة للغاية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدف.

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.