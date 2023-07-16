هروح للي هيدفع أكتر| ميدو يفجر مفاجأة ويكشف رسالة إمام عاشور

كشف أحمد حسام ميدو، رسالة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي قبل توقيعه إلى النادي الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الناس محسساني إن الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور من قلب نادي الزمالك"

وأضاف: "الزمالك مدخلش في مزاد على إمام عاشور، واللاعب منتقلش من الزمالك للأهلي"

وواصل: "رسالتنا كانت واضحة لإمام عاشور، لو عايز ترجع الزمالك، اطلع وقول واعلنها، لكن اللاعب كانت رسالته واضحة لينا، وقال اللي هيدفع أكتر هروحله، وعشان كدة اختار النادي الأهلي".

واختتم: "إمام عاشور لاعب مختلف وسوف يفيد الأهلي بالطبع فنيا، لكن الزمالك لم يدخل في مزاد لضم اللاعب".

