الخضري: إمام عاشور سيصنع التاريخ مع الأهلي

أشاد الناقد الرياضي أحمد الخضري، بجمهور الزمالك الذي كان حريصا على التواجد في لقاء فاركو رغم الخسارة الكبيرة أمام الأهلي في المباراة السابقة، مبديًا استيائه الشديد من مستوى بعض الاجانب في الزمالك خصوصا السنغالي إبراهيما نداي.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اوسوريو يريد تواجد 4 لاعبين من أصحاب القدم اليسرى في الملعب، وحتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن تواجد صفقات جديدة في الزمالك".

وأضاف: "ما يعاني منه الزمالك كبير جدا، لو تواجد مارسيل كولر في الأهلي فلن يحقق نفس النجاحات وسيفشل، الأمور مختلفة تماما".

وأكمل: "هناك نجاح واضح لإدارة النادي الأهلي في دعم الفريق بصفقات جيدة وفرض حالة الاستقرار، المارد الأحمر يضم أفضل خط وسط في إفريقيا وقام بتعويض رحيل حمدي فتحي سريعا بضم امام عاشور".

وواصل: "أوسوريو يحاول ابعاد العين عن النتائج ويتبع اسلوب (بص العصفورة)، بدلا من الحديث عن الفريق ومخططاته والصفقات الجديدة، يقوم بالإدلاء بتصريحات غريبة".

وتابع: "امام عاشور مكسب كبير للأهلي وسيصنع تاريخ، ولكن هل لو أخطأ في شخص محمود الخطيب كان سيتم التعاقد معه؟، لا نريد شعارات من الآن، وإصابة اللاعب تستغرق شهر فقط".

وأتم: "اتمنى أن يتجاوز الأهلي عن أزمة حسام عاشور ويكون له دور في النادي مثل نجوم سابقيين، فقد يكون اخطأ ولكن هناك آخرون تجاوزوا كثيرا".