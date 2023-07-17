أوسوريو يرفض التعاقد مع حارس غزل المحلة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.



وأكد المصدر أن المدير الفني للفريق الأبيض رفض فكرة ضم الحارس بسبب حاجته لحارس مرمى بمواصفات خاصة ويجيد اللعب بقدمه.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث، والجهاز المعاون لي من أفضل الأجهزة في الدوري المصري كله، وأنا بأتكلم باسم الجهاز الفني كله ".



وأضاف أوسوريو:" أتواجد في مصر منذ 90 يوما، وتعلمت الكثير من العادات والتقاليد سعيد من اللاعبين ، وراض عنهم بصفة عامة ".



وتابع قائلا :" هناك لاعبون مؤثرون أكثر من غيرهم مثل دونجا ولكن الجماهير تحب لاعبين آخرين مثل شيكابالا وزيزو ، يتواجد لاعبون مهمون للملعب ولاعبون مهمون للنتائج مثل زيزو الذي كان قريبا من حصد لقب هداف الدوري".



وأضاف أوسوريو قائلا" أكثر مركزين مهمين في طريقة اللعب التي أعتمد عليه هي حارس المرمي ومركز المساك ، وعندما توليت المسؤولية طالبوني بتواجد 5 أفراد معه في الجهاز الفني ولكنه جاء بفرد واحد وباقي أفراد الجهاز مصريون لأنهم أكثر دراية بالكرة المصرية ، مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي وعبد المنصف وعلاء رجب وعبد الواحد السيد مهمين جدا وأكثر دراية مني بالكرة المصرية ، و من فضلكم ساندوا الموهبة المصرية".



وقال المدير الفني :"ماحدش يكلم الجهاز المعاون لأنهم تلقوا رسائل غير جيدة وانا المسؤول ومباراة الزمالك والأهلي كبيرة في مصر ولكن أخر 30 سنة لاتوجد مقارنة بين الكرة المصرية والكرة في العالم ، المباريات الكبيرة مثل اتلتيكو مدريد وبرشلونة، وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومثل هذه المباريات".



وقال أوسوريو:" لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق ، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك بيلعب بقدمه اليسري ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيت ، خاصة وأن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم و لكن أريد مهاجم يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".



وأضاف المدير الفني :" أحمد بلحاج وسامسون ليس لهما مكان في الفريق وقارنوهما باللاعبين في مراكزهما وستعلمان سر عدم مشاركتهما، وأنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

وتابع :" نداي وشيكابالا وايشو هم الأفضل في مركز 10 وأتمنى ألا يسمع ايشو الكلام الجيد حتي لايتاثر، ومحمد صبحي الحارس رقم 1 وعواد رقم 2 والأخير يحتاج أن يحدد هل سيستمر أم لا، وسبق وأن قال جوارديولا أن أصعب حاجة أن تجعل اللاعب الذي لا يشارك جاهز بدنيا ،و نحتاج حارس طويل حوالي متر و90 سم".



وأضاف قائلا:" طلبت تواجد دكتور تغذية مصري كي يرشح الأكل للاعبين ويفهم النظام الغذائي للمصريين".



وتابع :" لا أحد يتحدث معي عن الرحيل والعروض، وأنا مستمر مع الفريق ولن أرحل".



وقال أوسوريو :" أكثر ما يقلقني كيفية التصرف ونحن نمتلك الكرة وأفضل طريقة للحفاظ على الكرة، وهناك مدربون في العالم أحترمهم جدا مثل سيميوني الذي يعتمد علي الطريقة الدفاعية، و الأهلي أفضل فريق يلعب كرة في مصر"



وقال :"جمهور الزمالك رائع مثل بوكاجونيور والجماهير لها دور مهم في مساندة الفريق، وأنا المسؤول الأول عن الفريق وأهم حاجة هو الجمهور لأن الكل بيمشي ويشكرهم علي مساندتهم حتي نستمر في المنافسة".