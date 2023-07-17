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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

زوجة أحمد السقا
زوجة أحمد السقا

حرصت مها الصغير زوجة أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الجونة.

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تألقت زوجة أحمد السق في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون جمع بين الرسومات والألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

انتعلت زوجة أحمد السقا حذاء صيفي ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد السقا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوام المتناسقة مع لون بشرتها.

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