بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها على احدى الشواطئ.



تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود و نسقت معه كاش مايوه جمع بين اللون الأسود و الفوشيا.

كشفت إطلالة ميريهان حسين عن رسمات التاتو، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

