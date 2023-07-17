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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت اسما شريف منير متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال تواجدها في دهب.

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ظهرت اسما شريف منير في الصور بإطلالة صيفية، ارتدت مايوه نصف كم وشورت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه وشاح ملون.
أنتعلت اسما شريف منير حذاء صيفي مسطح باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات الكاجوال البسيطة و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت اسما شريف منير على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.
 

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