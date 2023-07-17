9 مدن عربية تتصدر قائمة أكثر المناطق حرارة في العالم

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، موجودة في المركز الـ13 كأكثر المناطق حرارة.

وكتب الحصيني، عبر “تويتر”: “في الوقت الذي تسجل فيه الحرارة على أوروبا وأمريكا وشرق آسيا درجة حرارة قياسية ومتوقع المزيد”.

وأضاف: “بينما مدن المملكة والخليج ما زالت حتى تاريخ اليوم تسجل حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

وتابع: “الجدير ذكره أنه مضى نصف فصل الصيف تقريباً”.

وتتواجد 7 مدن عراقية ومدينة كويتية ومدينة تونسية في القائمة.