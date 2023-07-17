مدربة حياة وعلاقات تكشف أعراض أزمة منتصف العمر.. فيديو

كشفت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، أعراض أزمة منتصف العمر.

وقالت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أزمة منتصف العمر محطة يكون فيها لغبطة، وأعراضها عدم رضا عن حياتنا وفقد ثقة وشك".

وأضافت: "الدراسات اختلف عن السن الذي تأتي فيه أزمة منتصف العمر، بعض الدراسات قالت من 40 لـ 54 سنة، وبعضها من 40 لـ 60، وبعض الدراسات قالت من الممكن تأتي في الثلاثينيات".

وأشارت: "أزمة منتصف العمر ليس لها قاعدة محددة في سن معين"، موضحه: "أزمة منتصف العمر ليس لها علاقة بالزواج".