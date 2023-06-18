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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى علوي عن أزمة منتصف العمر: المجتمع الشرقي يتقبل فكرة الشوجر دادي

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

كشفت الفنانة ليلى علوي، رأيها في فكرة " شوجر دادي " والتي تعبر عن إتجاهات الرجل في منتصف العمر، وهل من الممكن أن يكون هناك " شوجر مامي "، قائلة : “المجتمع الشرقي بطبعه بيتقبل فكرة الشوجر دادي”.

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وفسرت ليلى علوي، ذلك خلال لقاء  عبر   " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON ، بأن المجتمع الشرقي مؤمن  بإعطاء كافة الحقوق للرجل، ويريد أخذ كل شيء من المرأة، ولا تاخذ  هي شيئاً ".


وشددت ليلى علوي، أنها ليس لها علاقة   بهذه الموروثات و لا تؤمن بفكرة " شوجر دادي، ورداً على سؤرال الاعلامية لميس الحديدي : هل تعرضتي لمثل هذه التجربة في  حياتك الاجتماعية ؟ قالت :  بالفعل تعرضت  ولو مكنش حب على الاققل عرف ولما  إكتشفت قلتله باي باي.

وأشارت إلى أنها رفضت ذلك لسبب بسيط أن الاحترام والثقة مهمان لاستمرارية وإستدامة الحب وأن  غياب الثقة   ينهي ذلك ذلك الحب ولو تخيلنا حدوث ذلك بالعكس من قبل المرأة لن يرضى أحداً.


لكن علوي ،  شددت، أنه ليس لها علاقة بهذه الموروثات  وأنا تعرضت لتجربة " شوجر دادي " وماعرفش حب ولا ماحبش لكن  على الاقل  عرف وقلتله لما عرفت باي باي  ".


إستطردت : " أنا بشوف أن ستات كتيرة بيعرفوا  يحافظوا على أسرتهم وبتيجي على نفسها كتير اوي  بإعتبار الحفاظ على كيان الرجل مسؤولية المراة وليس الرجل   و فيه ستات بتعتبر أزمة منتصف العمر   للرجل    تخريف وتهيص من الرجل لكنها لاتفضل أن  تخرب هذا الكيان  وتيجي على نفسها  لكن أنا لا مش ممكن أعمل ده  ".


وكشفت أنها لم تندم يوماً على اي قرار إتخذته بشأأن طلاق  أو زواج أو حب قائلة : عمري ماندمت "، موضحة أنها لاتحب الوجدة  لكنها في ذات الوقت لاتشعر بالملل منها ، قائلة : " لاأخاف  من الوحدة لكن  ولاأحبها  لكن مش بزهق منها ".

https://fb.watch/lf9uq5y3Pa/?mibextid=Nif5oz

 

ليلى علوي فيلم شوجر دادي منتصف العمر لميس الحديدي اخبار لميس الحديدي

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