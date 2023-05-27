بحضور ليلي علوي.. مصطفي قمر يحيي حفل زفاف ابنة شريف عرفة

أحيا منذ قليل الفنان مصطفي قمر حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه وذلك وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير .

وتألق "قمر" في الحفل بغناء العديد من اشهر اغانيه وقد صعد الي مسرح الحفل علي اغنيه "جت تصالحني" ثم قدم العديد من أشهر أغانيه ومنها "السود عيونه" و"حبيب حياتي' و "الليله دوب" و "منايا" و "لسا حبايب" و "سكة العاشقين" و غيرها العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور والعديد من نجوم الفن والمشاهير .

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة المخرج شريف عرفه فرحته برفاف ابنته فاطيمه ، وعلي راسهم الفنانة ليلي علوي .

حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه

حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه

حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه

حفل زفاف "فاطيمه" ابنة المخرج شريف عرفه

حفل زفاف " فاطيمه " ابنة المخرج شريف عرفه

وكان أخر اعمال المخرج شريف عرفة هو فليم الانس والنمس ويدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

ومن المقرر ان يتعاون المخرج شريف عرفه مع أحمد عز من خلال فيلم "الملجأ" .

وقام الفنان أحمد عز بعمل جلسات عمل مكثفة مع المخرج شريف عرفة؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه السينمائى الجديد المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة .



