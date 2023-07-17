"قرصة ودن".. المنتج أحمد الزواوي يكشف حقيقة عمل سحر للفنانة فيفي عبده

كشف المنتج أحمد الزواوي، عن حقيقة ما يتم تداوله حول أنه قام بعمل سحر للفنانة فيفي عبده بسبب بعض الأموال التي رفضت دفعها له، قائلا إن الأمر تم فهمه بشكل خاطئ، إذ أن الأمر لا يتعلق بالسحر وإنما بالفلك، وهذا أمر يستطيع عمله بعض الأشخاص، "الموضوع مش سحر ولكن بالفلك".

المنتج أحمد الزواوي: استغليت علم الفلك ضد فيفي عبده

وأضاف "الزواوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان لديه بعض الأموال لدى الفنانة فيفي عبده، وحاول الحصول عليه بالقانون وفشل، وحاول الحصول عليه من خلال نقابة الفنانين وفشل في ذلك: "اللي عملناه مع فيفي عبده دي قرصة ودن بس عشان ناخد فلوسنا، وفي ناس متخصصين بيعملوا الكلام ده، والأمر مش أعمال سفلية وسحر وإنما بالفلك".

وتابع المنتج أحمد الزواوي، أن فيفي عبده كان عليها 10 ألاف دولار في عام 2017 حوالي 60 ألف جنيه وقتها مقدم تعاقد على فيلم جديد ولكن تم إلغاؤه، وحينما تحدث مع فيفي عبده أكد أنه يرغب في الحصول على أمواله بسعر الدولار في الوقت الحالي، ألا أنها رفضت دفع المبلغ.

واستكمل، أن قام بتقديم شكوى للنقابة ولم تجدي نفعا في الحصول على أمواله، ورفع دعوى قضائية في المحكمة ألا أنه لم يستطع الحصول على أمواله أيضا، وتواصل مع ابنتها وعدد من الوسطاء ألا أنها رفضت بكل الطرق دفع المبلغ، ولذلك هو لجأ لهذا الأمر.