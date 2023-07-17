مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: المخدرات التخليقية تؤدي لزيادة معدلات الجريمة والهلاوس

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية تؤدي لزيادة معدلات الجريمة والهلاوس، وهذا ما حدث مع مرتكب جريمة الإسماعيلية الذي فصل رأس مواطن عن جسده وسار بها في الشارع.



وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " الحشيش يسبب الاعتمادية الإدمانية والنفسية وقول أنه ليس إدمانا أو مخدر قولا غير صحيح".



وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "60% من المتقدمين لعلاج الإدمان يتعاطون الحشيش، نافيا فكرة ارتباط تعاطي الشاب أو الفتاة بـ بُعد الأم والأم عنه".

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: " رحلة علاج متعاطي المخدرات تكون بسرية تامة احتراما لخصوصيات المتعاطي، ومدة سحب المخدر من جسم المتعاطي تأخذ 10 أيام على الأقل"، مشيرا: " عقب سحب المخدر من جسم المتعاطي يتم تأهيله نفسيا واجتماعيا ليكون عضوا فاعل في المجتمع، كما أن الصندوق يعمل على تعليم المتعاطين المهن والحرف، وتوفير قروض لهم من أجل تمكنهم اقتصاديا".

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "الخط الساخن لعلاج الإدمان هو 16023، وهو يستقبل المكالمات طوال الأيام، وهو متاح في كافة الأيام والإجازات الرسمية وغير الرسمية".

