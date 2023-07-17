عمرو عثمان: بحلول 2025 ستكون كل المحافظات مغطاة بمراكز وخدمات علاج الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مراكز العلاج على مستوى الجمهورية كانت في 7 محافظات فقط، ووصلوا الآن لـ30 مركزا.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " أبرز هذه المركز في إمبابة بالجيزة".



وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "بحلول 2025 ستكون كل المحافظات مغطاة بمراكز وخدمات علاج الإدمان، ومحافظة سوهاج أعلى نسبة في تعاطي المخدرات".

وأكد أن أي موظف قبل ترقيته أو نقله أو انتدابه من مؤسسة إلى أخرى لابد أن يخضع لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان، مؤكدًا أن أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.