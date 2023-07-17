صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف علامات معرفة متعاطي المخدرات.. فيديو

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علامات معرفة متعاطي المخدرات.



وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من علامات التعاطي العصبية ، الكذب ، تدهور التحصيل الدراسي، التغيرات الجسمانية وغيرها".

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "الدولة المصرية تقوم بعمل حملة لحماية المواطنين من الإدمان في المناطق المطورة، علاوة على القيام بالزيارات وحملات ترك الأبواب؛ للتوعية بخطورة الإدمان والتعاطي".



وأشار إلى أن أي موظف قبل ترقيته أو نقله أو انتدابه من مؤسسة إلى أخرى لابد أن يخضع لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان، مؤكدًا أن أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.