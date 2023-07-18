أحجار كريمة يمكن ارتداؤها في السهرة

كشفت مصممة الأزياء بسمة الفار عن العديد من الأحجار الكريمة التي يمكن ارتداؤها في المناسبات الرسمية والسهرات.

أحجار كريمة يمكن إرتدائها فى السهرة

وأوضحت فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن هذه الأحجار والتى تتمثل فيما يلي :

الماس: يعتبر الماس أحد أكثر الأحجار الكريمة شهرة وتألقاً، ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والسهرات الفاخرة.

الزمرد: يتميز الزمرد بلونه الأخضر الجميل ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة.

الياقوت: يتميز الياقوت بلونه الأحمر الجميل ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والسهرات الفاخرة.

اللؤلؤ: يتميز اللؤلؤ بلونه الأبيض اللامع ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة.

الزفير: يتميز الزفير بلونه الأزرق الجميل ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة.

العقيق: يتميز العقيق بألوانه المتعددة ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة.

العمراني: يتميز العمراني بألوانه الزاهية ويمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة.

يجب الحرص عند اختيار الأحجار الكريمة للارتداء في المناسبات الرسمية والسهرات، والتأكد من أنها تناسب الزي المرتدي وتعكس الذوق الرفيع.