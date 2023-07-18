تجنب الخدوش واسئل عن الضمان.. نصائح لشراء الأحجار الكريمة

يتساءل الكثير عن أفضل النصائح لشراء الأحجار الكريمة بعيدا عن التعرض للغش، لذلك تقدم مصممة الأزياء سلمى الحافظ، بعض النصائح الهامة لشراء الأحجار الكريمة، وهي كالتالي:

نصائح لشراء الأحجار الكريمة

الجودة: يجب التأكد من جودة الحجر الكريم وانه يتوافق مع المعايير العالمية، ويمكن التحقق من الجودة من خلال الاستفسار عن شهادة الجودة.

الأصالة: يجب التأكد من أصالة الحجر الكريم وعدم شرائه من مصادر غير موثوقة، ويمكن التحقق من ذلك من خلال زيارة محلات الأحجار الموثوقة.

اللون: يجب اختيار الحجر الكريم الذي يتميز بلون جميل ومتناسق وفقًا للذوق الشخصي والمناسبة.

الشفافية: يجب اختيار الحجر الكريم الذي يتميز بشفافية عالية، وعدم شراء الحجر الكريم الذي يحتوي على شوائب أو خدوش.

القيمة: يجب الحرص على شراء الحجر الكريم بسعر مناسب ووفقًا للقيمة الحقيقية للحجر الكريم.

الاستفسار: يجب الحصول على معلومات كافية عن الحجر الكريم ومعرفة خصائصه وأسعاره وطرق العناية به.

الضمان: ينصح بشراء الحجر الكريم من محلات تقدم ضمانًا على الحجر الكريم ويجب الاحتفاظ بفاتورة الشراء وشهادة الجودة.

يجب الحرص عند شراء الأحجار الكريمة والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير العالمية والمواصفات المطلوبة، ويجب الحصول على المعلومات الكافية قبل الشراء.