مطار القاهرة.. راكب عربي يهرب مشغولات فضية وأحجار كريمة من العراق.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من الاحجار الكريمة والمشغولات الفضية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط العراقية القادمة من بغداد استوقف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر أن بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما اسفر عن وجود كمية من الأحجار الكريمة داخل الحقائب وكمية من الخواتم من المشغولات الفضية بهم فصوص، وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد رمضان مكاوي و يوسف أحمد و احمد عادل مهني و مها ممدوح و مريم صادق لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغت ٣٠ كيلو جرام من الأحجار الكريمة و2 كيلو ونصف من المشغولات الفضية.

وأمر رافت وهيب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.