عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط.. خبير تغذية يوضحها

النشاط
النشاط

تناول الأطعمة الصحية والغنية بالمغذيات المفيدة يمكن أن يساعد على زيادة النشاط والتركيز، وهذه الأطعمة كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية.

احترس .. أطعمة تسبب آلام القولون

تروي العطش وتلطف الجسم.. أطعمة طبيعية تغنيك عن الماء في حر الصيف

أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط

الفواكه والخضروات الطازجة

تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على العديد من المغذيات المفيدة مثل الفيتامينات والألياف والماء، والتي تساعد على زيادة النشاط والتركيز.

الأطعمة  الغنية بالبروتين

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدجاج والسمك والبيض والفاصوليا على الأحماض الأمينية اللازمة لتعزيز النشاط والتركيز.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية

تحتوي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه على الطاقة التي يحتاجها الجسم لزيادة النشاط والتركيز.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على البروتين والأحماض الدهنية الصحية والمغذيات الأخرى التي تعزز النشاط والتركيز.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكافيين واللافونويدات التي تساعد على تحفيز النشاط وتحسين الصحة العامة.

الماء

يعتبر شرب الماء بشكل منتظم أمراً مهماً للحفاظ على التركيز والنشاط، حيث يحتاج الجسم إلى الكمية الكافية من الماء للحفاظ على وظائفه الحيوية.

ويجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والمعالجة، والتي لا تحتوي على قيمة غذائية، فهي لا يمكن أن تساعد في زيادة النشاط والتركيز، بل على العكس، قد تؤدي إلى تعب وإرهاق.

أطعمة طبيعية الاطعمة الصحية الخضروات والفواكه الخضروات الطازجة الحبوب الكاملة الفواكه والخضروات الغنية بالبروتين أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

بعقد ثلاثي.. إنبي يعلن شراء أحمد عيد نهائيا من الزمالك

موضوعات متعلقة

لتحقيق وزن مثالي.. اكتشفي أنواع الرجيم الشائعة

نفسي أخس.. اختاري الأنسب من أفضل أنواع الرجيم

في اليوم العالمي للطفل.. كيف نحافظ على صحة أولادنا بنظام غذائي مناسب؟

في يومه العالمي.. هل للتغذية السليمة دور في تخفيف أعراض "التصلب المتعدد"

ترشيحاتنا

بعد 4 أيام من الفيضانات.. رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإصلاح نظام الاستجابة للكوارث

الولايات المتحدة: سنعمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا

شرطة سويسرا تأمر بإخلاء قرى جبلية بسبب انتشار حرائق الغابات

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه

محمود الأسيوطي: التراجع عن دوري المحترفين سيكون «مصيبة» على الكرة المصرية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ