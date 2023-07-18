أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط.. خبير تغذية يوضحها

تناول الأطعمة الصحية والغنية بالمغذيات المفيدة يمكن أن يساعد على زيادة النشاط والتركيز، وهذه الأطعمة كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية.

أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط

الفواكه والخضروات الطازجة

تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على العديد من المغذيات المفيدة مثل الفيتامينات والألياف والماء، والتي تساعد على زيادة النشاط والتركيز.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدجاج والسمك والبيض والفاصوليا على الأحماض الأمينية اللازمة لتعزيز النشاط والتركيز.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية

تحتوي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه على الطاقة التي يحتاجها الجسم لزيادة النشاط والتركيز.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على البروتين والأحماض الدهنية الصحية والمغذيات الأخرى التي تعزز النشاط والتركيز.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكافيين واللافونويدات التي تساعد على تحفيز النشاط وتحسين الصحة العامة.

الماء

يعتبر شرب الماء بشكل منتظم أمراً مهماً للحفاظ على التركيز والنشاط، حيث يحتاج الجسم إلى الكمية الكافية من الماء للحفاظ على وظائفه الحيوية.

ويجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والمعالجة، والتي لا تحتوي على قيمة غذائية، فهي لا يمكن أن تساعد في زيادة النشاط والتركيز، بل على العكس، قد تؤدي إلى تعب وإرهاق.