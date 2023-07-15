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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. أطعمة تسبب آلام القولون

صدى البلد

يعد القولون العصبى من أشهر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ويسبب في بعض الأحيان آلاما قوية. 

ووفقا لموقع “هيلثي”يجب تجنب العديد من هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من القولون العصبي أو تناولها بكميات صغيرة. يمكن لطبيبك أو اختصاصي التغذية أو اختصاصي التغذية أن يقدم لك المزيد من الإرشادات حول الأطعمة التي يجب تجنبها بناءً على الأعراض.

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حليب البقر ومنتجات الألبان
تحتوي الكريمة الثقيلة والجبن والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى على اللاكتوز ، وهو سكر موجود في حليب البقر. قد يكون من الصعب على الأمعاء هضم الكثير من اللاكتوز. غالبًا ما تؤدي الكميات الكبيرة من اللاكتوز إلى الإسهال وأعراض القولون العصبي الأخرى.

إذا كانت منتجات الألبان وحليب البقر تميل إلى إثارة أعراض القولون ، فحاول استبدالها ببدائل خالية من الألبان. على سبيل المثال ، اشرب حليب جوز الهند أو حليب اللوز بدلاً من حليب البقر. 

استبدل الزبدة بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لتخفيف الام القولون والوقاية منها وتناول الآيس كريم الذي يحتوي على فول الصويا بدلاً من الآيس كريم المصنوع من الحليب كامل الدسم.

الخضروات الصليبية
تحتوي الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط على نوع من السكر يسمى رافينوز. غالبًا ما تبقى الأطعمة التي تحتوي على رافينوز في أمعائك ولا تهضم حتى تخمرها بكتيريا المعدة. ومع ذلك ، إذا كنت تفتقر إلى كميات كبيرة من بكتيريا الأمعاء "الجيدة" ، فيمكن لهذه الأطعمة أن تبقى في أمعائك لفترة أطول. يمكن أن يساهم ذلك في الانتفاخ وآلام البطن والغازات.

تشمل الخضروات الصليبية التي يجب تجنبها عند الإصابة بمرض القولون العصبي ما يلي:

بروكلي
قرنبيط
الملفوف (بما في ذلك مخلل الملفوف)
كرة قدم
كرنب
بوك تشوي
الكرنب الخضر
فجل
جرجير
الجرجير
إذا كانت الخضراوات الصليبية تميل إلى تفاقم متلازمة القولون العصبي لديك ، فتناول كميات أكبر من الخضار الأخرى ، حتى لا تفوتك العناصر الغذائية الحيوية. تعتبر الفاصوليا الخضراء والكوسا والكوسا والكرفس والسبانخ والبطاطا بدائل صحية للخضروات الصليبية.

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