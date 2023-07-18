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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من التعرض لضربة الشمس؟

ضربة الشمس
ضربة الشمس

تعتبر ضربة الشمس حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على صحتك وتتطلب العلاج الطبي الفوري. لذلك، من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض لضربة الشمس. وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية .

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نصائح للوقاية من ضربة الشمس

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة: ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة التي تمتد من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، إذ أنها تحتوي على أكبر كمية من الأشعة فوق البنفسجية.

ارتداء الملابس المناسبة: ينصح باختيار الملابس المناسبة لتجنب التعرض للشمس، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطلون الطويل والقبعات الواسعة الحواف لحماية الرأس والوجه من الشمس.

استخدام واقي الشمس: ينصح بتطبيق واقي الشمس بشكل كافي على الجلد المكشوف، وخاصة على الوجه والرقبة والأذرع والساقين، ويجب إعادة تطبيقه بانتظام خلال اليوم.

شرب السوائل بكميات كافية: يجب شرب السوائل بكميات كافية لتجنب الجفاف والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الاحتفاظ بالجسم باردًا: ينصح بالاحتفاظ بالجسم باردًا لتجنب التعرض لضربة الشمس، ويمكن ذلك بالاستحمام بالماء البارد أو استخدام المروحة أو تناول المشروبات الباردة.

تجنب الأنشطة الشاقة في الأجواء الحارة: ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في الأجواء الحارة والرطبة، وخاصة خلال فترة الذروة.

الاهتمام بالصحة العامة: يجب الاهتمام بالصحة العامة والتغذية الصحية والنوم الكافي والراحة النفسية وممارسة الرياضة لتجنب التعرض لضربة الشمس.

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