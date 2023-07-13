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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طبيب يحذر من ضربات الشمس

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني خلال حلوله ضيفا في حلقة مساء الإثنين الماضي من برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من  الطقس شديد الحرارة والخطورة التي تكمن في المضاعفات التي يمكن أن تسببها حرارة الشمس


وقال "خلي بالك من الشمس، وذلك لأن ضربة الشمس قد تصل لأن تكون قاتلة، فيجب على اللي بيروحوا المصيف يبتدوا ينزلوا حمام السباحة أو البحر العصر".

نقدم في هذا التقرير  أهم نصائح للوقاية من ضربة الشمس.

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-وأشار "من الضروري التوجه إلى المستشفى إذا أصيب أحد بضربة شمس". 


-"اللي عنده ضربة شمس يروح على المستشفى جري، وحذاري يتعالج في البيت، وذلك نظرا لاحتياج المريض لرعاية عاجلة من قبل الأطباء المتخصصين". 

- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة، لأن الملابس الضيقة لا تسمح للجسم بالحصول على التبريد.


-عند التعرض لأشعة الشمس عليك استخدام  قبعات لحجب أشعة الشمس المضرة، مع ارتداء نظارة الشمس. 

-استخدام  واقي من الشمس للحفاظ علي صحة البشرة، والحد من إصابتها بالالتهابات، أو مشاكل بسبب التعرض لأشعة الشمس.


-الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء

-تناول كميات وافرة من السوائل.


– عدم الإفراط في تناول ملح الطعام في الأيام شديدة الحرارة.

-الإقلال من النشاطات البدنية كالمشي لمسافات طويلة خاصة عند إشتداد درجة الحرارة.
– عدم الخروج كبار السن فى الأجواء الحارة واستخدام مكيفة و متجددة الهواء.

-مراجعة أقرب مركز صحي عند الشعور بأحد الأعراض ضربة الشمس.

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