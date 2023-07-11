يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده

اعتاد المصريون على تناول المشروبات الطبيعية فى الصيف، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، ومن بينها العرقسوس الذي يرفض البعض تناوله بسبب مذاقه ولكن هل تعلم أنه يمتلك فوائد خارقة.

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” يمنح العرقسوس الجسم فوائد صحية عديدة ، إليكم أبرزها:

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يساعد العرقسوس في علاج حالات مثل ارتجاع الحمض و يحمي بطانة المعدة من الأحماض الزائدة و قد يساعد في تخفيف الغثيان والقرحة وآفات المعدة لأنه عامل مضاد للالتهابات و تسريع تعافي بطانة المعدة و يمكن أن يعزى ذلك إلى وجود حمض الجلسرهيزيك فيه ، مما يعيد التوازن في القناة الهضمية.

يمنع العرقسوس الحمض نمو بكتيريا الملوية البوابية " جرثومة المعدة والتي يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة في الهضم

العرقسوس

يساعد في علاج السرطان

تشير دراسة أمريكية إلى أن العرقسوس ومشتقاته يمكن أن يوفر الحماية ضد تلف الحمض النووي، كما تحفز مادة البوليفينول الموجودة في الجذر موت الخلايا السرطانية

تشير بعض الأبحاث إلى أن العرقسوس قد يساعد في الحفاظ على نوعية حياة المرضى بشكل أفضل من العلاج الكيميائي .

يتسبب الجليسيررهيزين الموجود في العرقسوس في موت الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا تكشف الدراسات عن قدرتها العلاجية ضد سرطان البروستاتا.

يعزز صحة الدماغ

تم العثور على حمض glycyrrhizic في العرقسوس للمساعدة في علاج التهاب الأعصاب والضعف الإدراكي في الفئران،و قد يحافظ الجذرعلى المهارات العقلية و يساعد في علاج الالتهاب العصبي المرتبط بمرض الزهايمر وعلاج الاكتئاب.



يعزز صحة الكبد

تم العثور على الخصائص المضادة للالتهابات من العرقسوس لحماية الكبد من الإصابة الناجمة عن الكحول، ومن المعروف أن الجذر يحسن الدفاع المضاد للأكسدة في هذه الحالة

أظهرت الدراسات كيف يمكن لمشروب العرقسوس أن يخفف من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ووجد أن له بعض التأثير العلاجي على أمراض الكبد الأخرى مثل اليرقان