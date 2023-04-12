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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

صدى البلد


قال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، انه بالرغم من فوائد عرقسوس العديدة للصدر و الكحه و التهاب المعده، إلا أنه قد يتسبب الإفراط في تناول عرق السوس، أو استخدامه لفترة طويلة في تطور مجموعة من الأعراض الجانبية. 

 

تشتمل أضرار العرقسوس على:

1- ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على كميات مرتفعة من الصوديوم.
2- نقص البوتاسيوم في الدم.
3-انقطاع الطمث.
4-تفاقم بعض الحالات التي تتأثر بالهرمونات الأنثوية، مثل سرطان المبايض، وسرطان الثدي، والأورام الليفية الرحمية.
5-انخفاض الرغبة الجنسية عند الذكور، حيث أن عرق السوس يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون.
6 -خلل في الهرمونات التي تفرز من قشرة الغده الكظريه.
7-الفشل القلبي المزمن.
8-احتباس السوائل في الجسم.
9-الصداع.
10-فرط التوتر (بالإنجليزية: Hypertonia).

الحالات التي يجب أن  تتجنب شرب أو تناول منتجات عرق السوس هي :

1-الحساسية لأحد مكونات عرق السوس.
2-ارتفاع ضغط الدم.
3-نقص البوتاسيوم في الدم.
4-أمراض القلب.
5-ارتفاع ضغط العين.
6-قصور الكلى.
7-الأمراض الحساسة للهرمونات الأنثوية.
8-اضطرابات الكبد الصفراوية والتليف الكبدي.
9-التهاب بطانة الرحم.
10-اضطرابات الهرمونات.

عرق السوس غير آمن للحامل ويجب تجنبه، أما بما يخص عرق السوس للمرضع، فيفضل تجنبه، لعدم وجود دراسات كافية تثبت أمانه. كما يجب توخي الحذر عند تناول عرق السوس وعدم الإكثار منه عند استخدامه بالتزامن مع استخدام الأدوية التي تسبب نقص البوتاسيوم في الدم، مثل مدرات البول .

كما يجب أن لا تزيد الجرعة المتناولة عرق السوس عن 100 ملغ في اليوم، وأن لا تزيد عن اسبوعين اقصي مده للانسان الطبيعي .
 

العرقسوس احتباس السوائل ارتفاع ضغط الدم اضرار العرقسوس ارتفاع ضغط العين هرمون التستوستيرون مستويات هرمون التستوستيرون توخى الحذر

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