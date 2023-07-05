عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زهقتي من الأكل .. جربي فتة الكبدة لكسر الروتين

فتة كبدة
فتة كبدة

تعد فتة الكبدة من الأفكار غير التقليدية التى يمكن الاستعانة بها فى كسر روتين الأطباق التى تم تقديمها خلال أيام عيد الأضحى .

ونقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة بخطوات الشيف أميرة شنب ، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب


مقادير فتة الكبدة
كيلو كبدة  شرائح
2 كوب أرز 

ملعقة كبيرة كركم

خبز بلدي  محمص مكعبات

مرقة لحم

ثوم  صحيح

كمون

خل

فلفل أحمر حار

عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل أسود

 سمنة بلدي
طريقة عمل فتة الكبدة

* فى طاسة بها القليل من السمنة شوحي الثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود والقليل من الفلفل الحار ثم ضعي الكبدة وقلبيها على نار هادئة وانتظري حتى تنضج

* في وعاء اخر سخني الشوربة وضعي بعد ذلك  الكركم والسمنة البلدي وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الأرز الأبيض المغسول واتركيه حتى ينضج 

* حمصي العيش البلدي فى السمنة ثم ضعي جميع المكوانات فى طبق التقديم بالشكل الذي تحبيه وقدمي فتة الكبدة ساخنة.

فتة فتة الكبدة الشيف أميرة شنب العيش البلدي طريقة عمل فتة الكبدة طريقة عمل فتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

موضوعات متعلقة

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

اعرفها بسرعة عشان تخف.. اكتشف أعراض سرطان الكبد

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

دراسة: نوع من التمارين الرياضية تحارب الزهايمر وأمراض الأعصاب

طريقة عمل طاجن الفول في الفرن

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

نشرة المرأة والصحة| تفاصيل ترند أكل الفراشات.. حيل لتقليل كمية السكر في اليوم.. وجمال شعبان يحذر من أطعمة نتناولها يوميا

ترشيحاتنا

3 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

الوزراء يستعرض ضوابط تحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

الوزراء يستعرض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الأعلى للاستثمار

تكذيب لـ زيلينسكي.. الوكالة الذرية تكشف حقيقة وجود ألغام في محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ