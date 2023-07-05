زهقتي من الأكل .. جربي فتة الكبدة لكسر الروتين

تعد فتة الكبدة من الأفكار غير التقليدية التى يمكن الاستعانة بها فى كسر روتين الأطباق التى تم تقديمها خلال أيام عيد الأضحى .
ونقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة بخطوات الشيف أميرة شنب ، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فتة الكبدة
كيلو كبدة شرائح
2 كوب أرز
ملعقة كبيرة كركم
خبز بلدي محمص مكعبات
مرقة لحم
ثوم صحيح
كمون
خل
فلفل أحمر حار
عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة صلصة
ملح
فلفل أسود
سمنة بلدي
طريقة عمل فتة الكبدة
* فى طاسة بها القليل من السمنة شوحي الثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود والقليل من الفلفل الحار ثم ضعي الكبدة وقلبيها على نار هادئة وانتظري حتى تنضج
* في وعاء اخر سخني الشوربة وضعي بعد ذلك الكركم والسمنة البلدي وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الأرز الأبيض المغسول واتركيه حتى ينضج
* حمصي العيش البلدي فى السمنة ثم ضعي جميع المكوانات فى طبق التقديم بالشكل الذي تحبيه وقدمي فتة الكبدة ساخنة.