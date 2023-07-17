ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

ضربة الشمس هي حالة ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وعادةً ما تكون نتيجة التعرض لفترات طويلة أو المجهود البدني في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يحدث هذا النوع من الإصابات الحرارية الخطيرة ، وهو ضربة الشمس ، إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك إلى 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى، الحالة أكثر شيوعًا في أشهر الصيف.



تتطلب ضربة الشمس علاجًا طارئًا، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى إتلاف الدماغ والقلب والكليتين والعضلات بسرعة، يزداد الضرر سوءًا كلما طال تأخر العلاج ، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة.



أعراض ضربة الشمس



تتضمن علامات وأعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم، تعد درجة حرارة الجسم الأساسية البالغة 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى ، والتي يتم الحصول عليها باستخدام مقياس حرارة مستقيمي ، العلامة الرئيسية لضربة الشمس.

تغير الحالة العقلية أو السلوك، يمكن أن ينتج الارتباك ، والإثارة ، والتداخل في الكلام ، والتهيج ، والهذيان ، والنوبات المرضية ، والغيبوبة عن ضربة الشمس.

تغير في التعرق، في حالة ضربة الشمس الناجمة عن الطقس الحار ، ستشعر بشرتك بالحرارة والجفاف عند لمسها. ومع ذلك ، في حالة ضربة الشمس الناتجة عن التمارين الشاقة ، قد تشعر بجفاف بشرتك أو رطبة قليلاً.

استفراغ و غثيان، قد تشعر بالغثيان أو القيء في معدتك.

جلد ملتهب، قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الأحمر مع ارتفاع درجة حرارة جسمك.

تنفس سريع، قد يصبح تنفسك سريعًا وضحلاً.

تسارع معدل ضربات القلب، قد يزداد نبضك بشكل كبير لأن الإجهاد الحراري يضع عبئًا هائلًا على قلبك للمساعدة في تبريد جسمك.

صداع، قد يخفق رأسك.



أسباب ضربة الشمس

يمكن أن تحدث ضربة الشمس نتيجة لما يلي:

التعرض لبيئة حارة، في نوع من ضربة الشمس ، يُطلق عليه اسم ضربة الشمس غير العملية (الكلاسيكية) ، يؤدي التواجد في بيئة حارة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية، يحدث هذا النوع من ضربة الشمس عادة بعد التعرض لطقس حار ورطب ، خاصة لفترات طويلة، يحدث غالبًا عند كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

نشاط المضنية، تحدث ضربة الشمس المجهدة بسبب زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية الناتجة عن النشاط البدني المكثف في الطقس الحار، يمكن لأي شخص يمارس الرياضة أو يعمل في الطقس الحار أن يصاب بضربة شمس مجتهدة ، ولكن من المرجح أن تحدث إذا لم تكن معتادًا على درجات الحرارة المرتفعة.

في أي نوع من أنواع ضربة الشمس ، يمكن أن تحدث حالتك من خلال:

ارتداء ملابس زائدة تمنع العرق من التبخر بسهولة وتبريد جسمك

شرب الكحول ، والذي يمكن أن يؤثر على قدرة جسمك على تنظيم درجة حرارتك

الإصابة بالجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق.



المصدر: mayoclinic

