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إلهام أبو الفتح
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مرأة

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

علامات خطيرة تشير
علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب ، المعروف أيضًا باسم فيتامين بـ 9 والفولاسين، إنه مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وكذلك لنمو الخلايا ووظائفها بشكل صحي،  حمض الفوليك مهم أيضًا أثناء الحمل المبكر لتقليل مخاطر العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري،  يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.


ووفقًا لمايو كلينك ، فإن الكمية اليومية الموصى بها من حمض الفوليك للبالغين هي 400 ميكروغرام. يجب نصح النساء البالغات اللواتي يخططن للحمل أو يمكن أن يصبحن بالحمل بتناول 400 إلى 1000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا، يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى عدة مضاعفات.

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-نقص حمض الفوليك وسرطان الأمعاء

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض حمض الفوليك قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. يشير سرطان الأمعاء ، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم ، إلى السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة ، والذي يشمل القولون والمستقيم.

 

أجريت دراسة نُشرت في دورية حوليات علم الأورام في عام 2011 لتجربة استخدام حمض الفوليك على أكثر من 5000 شخص - بعضهم مصاب بالسرطان ، والبعض الآخر غير مصاب ، على مدى ثماني سنوات. قال الباحثون ، “نتائجنا لا تؤكد فقط النتائج السابقة لانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمريء مع تناول كميات كبيرة من حمض الفوليك ، ولكنها تشير أيضًا إلى انخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان الأخرى”.

أعراض نقص حمض الفوليك

بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى. يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ، حيث لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور علامات مثل الشحوب وضيق التنفس والتهيج والدوخة.

قد تشعر أيضًا بلسان أحمر رقيق. تقرحات الفم أو تقرحات الفم، انخفاض حاسة التذوق فقدان الذاكرة؛ صعوبة في التركيز؛ ارتباك؛ مشاكل في الحكم ونقص الطاقة وضعف العضلات والاكتئاب وفقدان الوزن والإسهال.

-منع نقص حمض الفوليك

من الممكن الحصول على الكثير من حمض الفوليك من خلال النظام الغذائي. تشمل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك البازلاء والفاصوليا والبقوليات والحمضيات والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والكبد والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأطعمة المدعمة مثل الحبوب والمعكرونة.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لنقص حمض الفوليك ، فإن الأمر يستحق استشارة طبيبك من أجل التوضيح، قد يوصون بالمكملات الغذائية إذا لم ينجح تغيير نظامك الغذائي.

المصدر: timesofindia

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