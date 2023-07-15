أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

داء السكر من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية الخطيرة حيث يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين - وهو أمر ضروري للحصول على الطاقة من الطعام، يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ولا يرتبط بالنظام الغذائي أو نمط الحياة، لا توجد طريقة للوقاية من مرض السكري من النوع 1 ولا يوجد علاج حاليًا.

أعراض مرض السكر عند الشباب

تميل علامات مرض السكري من النوع 1 لدى الشباب إلى الظهور بسرعة، خاصة بالنسبة للمراهقين ، واحدة من أولى علامات الإنذار المبكر التي يجب البحث عنها هي زيادة العطش واستراحة الحمام، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يتسبب في سحب الجسم للسوائل من الأنسجة - مما يؤدي إلى الجفاف، قد يشرب ابنك المراهق بعد ذلك المزيد من السوائل ويتبول بشكل متكرر، تشمل بعض الأعراض الأخرى لمرض السكري لدى المراهقين ما يلي:

زيادة الشهية

إذا كان جسم ابنك المراهق غير قادر على الحصول على الطاقة المناسبة التي يحتاجها من الطعام ، فقد يشعر أو تشعر بالجوع أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن غير المتوقع

إذا كان طفلك يفقد الوزن - خاصة عند تناول المزيد من الطعام - فقد يكون ذلك علامة على أن جسده لا يحصل على سعرات حرارية كافية من طعامه.

أعراض داء السكري الأخرى لدى المراهقين

ما هي العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب أن تكون على علم بها؟ ابحث عن التغيرات المفاجئة في الرؤية، الشعور بالنعاس أو الخمول. تعاني من صعوبة في التنفس أو صعوبة في التنفس ؛ وسقوط طفلك في ذهول أو فقد وعي، يمكن أن يكون داء السكري من النوع الأول مهددًا للحياة إذا لم يتم علاجه، وكلما اكتشفته مبكرًا كان ذلك أفضل ، لذا يرجى مراجعة طبيبك إذا كنت تعتقد أن ابنك المراهق يعاني من الأعراض.

المصدر: .jdrf.org