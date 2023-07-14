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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

الشكولاتة
الشكولاتة

اضطر مصنع الشوكولاتة الذي ينتج Kinder في بلجيكا إلى إيقاف جزء من إنتاجه مؤقتًا من أجل التعقيم الكامل للموقع بعد اكتشاف السالمونيلا في البيئة.


تم التأكد من عدم تلوث أي منتجات نهائية بالبكتيريا وفي بيان صحفي ، قالت مجموعة فيريرو إن الوظائف لن تتأثر لأنه "لن يكون هناك أي تأثير على التوظيف".

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لا تعني الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية مصطلح "البيئة" في المنتجات الغذائية ، وتقول الشركة إنه لم يتم اختبار أي منتجات نهائية إيجابية ولم تغادر أي منتجات المرافق.

بعد مثل هذه الفاشيات ، من المهم الاتصال بالسلطات الصحية. وأضافت مجموعة فيريرو: "بعد اكتشاف السالمونيلا في مصنع فيريرو آرلون (بلجيكا) ، خلال الفحوصات التي أجرتها فرقنا كجزء من الضوابط المحسّنة ، اتخذنا قرارًا بإيقاف الإنتاج المعني مؤقتًا الأسبوع الماضي".

واضاف ان "جزء من خطوط الانتاج مازال معلقا من اجل القيام باجراءات النظافة والصرف الصحي اللازمة.

"يتم تنفيذ كل خطوة في العملية بتعاون كامل وشفاف مع هيئة سلامة الأغذية البلجيكية". 

وقالوا في بيان المجموعة ، إن جزءًا من خطوط الإنتاج لا يزال "معلقًا" من أجل إجراء فحوصات التنظيف والتعقيم اللازمة.

بعد اكتشاف المخاطر الصحية ، توقف الإنتاج ولم يتم توزيع المنتجات.

الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية هي سلطة مكلفة بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في بلجيكا.

السالمونيلا هي بكتيريا تسبب التهابات الطعام ويمكن أن تجعلك مريضًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن تسبب السالمونيلا الجفاف ويمكن أن تصبح شديدة ومهددة للحياة إذا لم يتم علاجها.

المصدر: express

 

شوكولاتة مصنع الشوكولاتة Kinder بلجيكا السالمونيلا الجفاف

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