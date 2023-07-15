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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

التثاؤب
التثاؤب

التثاؤب هو عرض شائع للإرهاق أو الشعور بالملل، يرتبط التثاؤب ببعض الهرمونات التي يتم إطلاقها والتي تزيد من معدل ضربات القلب واليقظة لفترة وجيزة ، كما توضح MUSC Health. لذا فإن التثاؤب عند التعب أو الملل هو محاولة جسمك لإبقائك في حالة تأهب واستيقاظ - ولو لفترة وجيزة فقط، في معظم الأوقات يكون التثاؤب طبيعيًا تمامًا.

ومع ذلك ، قد يشير رد الفعل الجسدي البسيط هذا إلى بعض المشكلات الصحية ، إذا كنت تتثاءب بشكل مفرط - أي أكثر من ثلاث مرات في فترة 15 دقيقة ، وفقًا لخبراء الصحة، انتبه إذا كنت تتثاءب كثيرًا وإذا كان شعورك مختلفًا عن المعتاد.

 فيما يلي 5 مخاوف صحية وراء التثاؤب المفرط:

-توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق

الحرمان من النوم هو أحد أكثر العوامل شيوعًا وراء التثاؤب المفرط. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث هذا الحرمان بسبب أي حالة صحية أساسية مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق، انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم خطير يحتمل أن يتوقف فيه التنفس ويبدأ بشكل متكرر، إذا كنت تشخر بصوت عالٍ وتشعر بالتعب حتى بعد نوم ليلة كاملة ، فقد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومي ، وفقًا لمايو كلينك.

مع الأرق ، قد تواجه صعوبة في النوم ، أو البقاء نائمًا ، أو الحصول على نوم جيد ، كما توضح المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، يحدث هذا حتى إذا كان لديك الوقت والبيئة المناسبة للنوم جيدًا.

- الدواء

قد يكون التثاؤب المفرط ناتجًا عن أي أدوية معينة تتناولها، يمكن لبعض مضادات الذهان أو مضادات الاكتئاب أن تسبب التثاؤب المفرط كأثر جانبي، تأكد من عدم تناول أي من هذه الأدوية بدون وصفة طبية ، والتزم بالاستهلاك وفقًا لتوجيهات الطبيب واطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من التثاؤب المفرط.

-اضطراب الدماغ

قد يكون التثاؤب المفرط مؤشراً على اضطراب في الدماغ، يمكن أن تسبب حالات مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد والصداع النصفي التثاؤب المفرط.

-القلق أو التوتر

قد يكون التثاؤب المفرط ناتجًا عن القلق أو التوتر ، وفي هذه الحالة قد يكون التثاؤب وسيلة للتعامل مع التوتر ، وفقًا لخبراء الصحة.

- النوبة القلبية

يمكن أن يحدث التثاؤب المفرط في حالة النوبة القلبية ، إذا تأثر إمداد الأكسجين حول الجسم. ومع ذلك ، لاحظ أن هذا ليس العرض الرئيسي للنوبة القلبية ، وبالتالي لا ينبغي للمرء أن يصاب بالذعر.

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