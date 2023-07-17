مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

الكبد مسؤول عن أكثر من 500 عملية جسدية أساسية، تعد معالجة الأغذية ، ومحاربة الأمراض ، وإزالة السموم من الدم عددًا قليلاً من هذه. لذلك ، إذا تضرر الكبد بأي شكل من الأشكال ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة، عندما يحتوي الكبد على الكثير من الدهون ، والتي تحدث غالبًا بسبب اتباع نظام غذائي سيء ، وزيادة الوزن ، أو عدم ممارسة الرياضة ، يتطور مرض الكبد الدهني.

تليف الكبد هو اسم المرحلة الأخيرة من مرض الكبد الدهني، يحدث هذا بعد سنوات من إصابة الكبد ، مما يؤدي إلى تندب العضو وتكتله وتقلصه، يمكن أن يسبب تليف الكبد تورمًا في خمسة أجزاء مختلفة من الجسم. هم:



- أرجل

عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، يتراكم الضغط في الأوردة ، مما يؤدي إلى هذا التضخم، يحد الضغط من تدفق الدم في الكبد ، ونتيجة لذلك ، لا تستطيع الكلى إخراج الكثير من الملح من الجسم، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تورم الأوردة في القدمين بجدية.

- الكاحل

تعد الوذمة ، التي تُعرف غالبًا باسم التورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين ، أحد أعراض أمراض الكبد، يمكن أن يسبب تورم الكاحلين مشاكل في القدرات الحركية ويسبب عدم الراحة.

-قدم

في بعض المرضى ، يمكن أن ينتشر التورم من الكاحل إلى القدمين أيضًا، غالبًا ما يُنظر إلى القدم المتورمة كأثر جانبي ليوم عمل شاق ، ولكن قد تكون هناك مشكلات أساسية للتورم المنتظم في القدمين.

-البطن

في كثير من الأحيان ، لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني إلا في مرحلة لاحقة، يمكن أن يخطئ التورم في البطن على أنه انتفاخ، إذا تُركت دون علاج ، فقد يتطور تورم البطن إلى سرطان أو فشل الكبد.

- أطراف الأصابع

يعد تعجر الأصابع ، حيث تنتشر أطراف الأصابع وتصبح أكثر استدارة من المعتاد ، من أعراض تليف الكبد، يجب على المرء استشارة الطبيب على الفور والحصول على العلاج في الوقت المناسب إذا استمرت الحالة.

المصدر: timesofindia