قافلة الثقافة للجميع تدعم الطاقات الإيجابية واكتشاف المواهب بمدينة نخل

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي، قافلة الثقافة للجميع، بمدينة نخل محافظة شمال سيناء ، تحت عنوان "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تضمنت عددا من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية وورش العمل المتنوعة، بمناسبة الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو، تنفيذا لتكليفات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.



بحضور الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى ، ومحسن محمد سالم رئيس مدينة نخل وممثل ثقافة شمال سيناء.



وتهدف القافلة إلى دعم الطاقات الابداعية واكتشاف المواهب ،والمشاركة فى تدريب المراة والفتاة السيناوية على الحرف التراثية والبيئية بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي لاهالى سيناء.





الأنشطة الادبية والفنية:



وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات ولوحات استعراضية علاوة على عدة عروض فنية وغناءية..حيث قدم الفنان غريب مؤمن باقة من الأغاني التراثية السيناوية منها:زين والله زين ، دق الطبل يا سيناء ، الدحيه ، الدبكه السيناوية.



كما تضمنت الفعاليات، ورش فن تشكيلى ، وورش لاعمال التطريز الخاصة بالمراة ومعرض كتاب ، ومعرض فنون تشكيلية ،الفنانين في سيناء ، ذلك بحضور طلاب ومدرسين المدرسة وحشد كبير من أهالي وعشائر مدينة نخل.



وقد تم تنفيذ عدد من الانشطة الادبية والفنية منها القاء قصائد شعرية، وتواشيح دينية ،واغاني وطنية ، بحضور عدد من تلاميذ المدرسة نخل الابتدائية ، وهيئة التدريس .



وقد شارك في القافلة من ثقافة شمال سيناء: محمود حنفى، وجامع عبد الرسول ،وحاتم ابراهيم محمود، و محمد حسين محروس،وعيد سليمان ششيتاوي، ومحمد حلمى عثمان وعادل.



وقد تفقد الحضور قصر ثقافه نخل بعد رفع كفاءته وتطويره عن طريق الهيئه العربيه للتصنيع..حيث تم تزويده بالعاب للاطفال تمهيدا لافتتاحه قريبا.