إصابة مسن وطفل في حادثي سير متفرقين على الطريق الدولي بسيناء

أصيب رجل مسن وطفل في حادثي سير متفرقين على الطريق الدولي العريش الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج،واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.



وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سينا، بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارتين بطفل ورجل مسن في حادثين منفصلين بمدينتي الشيخ زويد والعريش.



سيارة مسرعة:



واستقبل مستشفى العريش العام ياسين سامي 6 سنوات مقيم قرية أبو طويلة بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، نتيجة صدمه بسيارة مسرعه أثناء سيرها على الطريق الدولي.



وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل، والذي أصيب بسحجات وكسور متفرقة بالجسد.



كما استقبل المستشفى رجل مسن 67 عاما ، مصاب بصدمة عصبية ، نتيجة حادث سير سيارة أثناء سيره على الطريق الرئيسي حيث أصيب بصدمة عصبية وصعوبة في النطق، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة .