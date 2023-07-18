رئيس مدينة العريش يتابع الأعمال الجارية بمناطق الخدمات

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، الأعمال الجارية في مناطق الخدمات ، والشوارع الرئيسية يرافقه فريق العمل الميداني من الاداره الهندسية وتحسين البيئة ، في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

مسجد المحطة:

وقد شملت الجولة، استكمال رفع كفاءة الشوارع والطرق في محيط قسم ثان العريش ،ومحطة المياه، والكرنتينة، والشارع المؤدي الي سينا بيتش ، وكذا امتداد شارع المحافظة القديمة، والمنطفة المقابلة لمسجد المحطة، وكذا اتجاة كوبري ابو صقل مرورا بتستراحة كبار الزوار سابقا وذلك .

وقد أصدر تعليماته بسرعه الانتهاء من رفع تراكمات الردتش والتجريد علي جانبي المحور من ال ياسر حتي منطقة الخلفاء ، تمهيدا لوضع الانتر لوك وبلدورات الارصفه وذلك بأسرع وقت لعودة العمل ، وتيسر حركة السيارات والمواطنين .