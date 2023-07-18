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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتابع الأعمال الجارية بمناطق الخدمات

رفع مخلفات أعمال
رفع مخلفات أعمال تطوير الشوارع بالعريش

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش  محافظة شمال سيناء،  الأعمال الجارية في  مناطق الخدمات ، والشوارع الرئيسية  يرافقه فريق العمل الميداني من الاداره الهندسية وتحسين البيئة ، في إطار تكليفات   اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

 

مسجد المحطة:

 

وقد شملت الجولة، استكمال رفع كفاءة الشوارع والطرق في محيط قسم ثان العريش ،ومحطة المياه، والكرنتينة، والشارع المؤدي الي سينا بيتش ، وكذا امتداد شارع المحافظة القديمة، والمنطفة المقابلة لمسجد المحطة،  وكذا اتجاة كوبري ابو صقل مرورا  بتستراحة كبار الزوار سابقا وذلك .

وقد أصدر تعليماته بسرعه الانتهاء من رفع تراكمات الردتش والتجريد علي جانبي المحور من ال ياسر حتي منطقة الخلفاء ، تمهيدا لوضع الانتر لوك وبلدورات الارصفه وذلك بأسرع وقت لعودة العمل ، وتيسر حركة السيارات والمواطنين .

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شمال سيناء.. حمله تموينية بالحسنة للمرور على الأسواق والمخابز

العريش مناطق الخدمات الأعمال تطوير

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