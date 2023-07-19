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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

علاج الضغط المنخفض 
علاج الضغط المنخفض 

يعد علاج الضغط المنخفض بصفة عامة إذا انخفضت قراءة ضغط الدم لأقل من 90 ملليمترًا من الزئبق بالنسبة إلى الرقم العلوي (الإنقباضي) أو 60 ملم زئبقي بالنسبة إلى الرقم السفلي (الانبساطي).

 

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ويتفاوت معدل انخفاض ضغط الدم من شخص لآخر، فما يُعد منخفضًا لأحد الأشخاص يعتبر طبيعيًا لشخص آخر. وقد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض ملحوظة، أو قد يسبب الدوخة والإغماء. وفي بعض الأحيان، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

 

علاج الضغط المنخفض للحامل 

 

علاج الضغط المنخفض للحامل 

 

يمر جسم المرأة الحامل بالعديد من التغييرات في فترة الحمل، تؤدي هذه التغييرات إلى تعرض الحامل للعديد من الحالات الصحية، والتي منها الضغط المنخفض.

 

ويعد مشكلة الضغط المنخفض للحامل من أشهر تلك الحالات وأكثرها شيوعًا بين النساء الحوامل، وقد لا تدرك العديد من النساء أنه يمكن أن يكون للحمل تأثير على ضغط الدم.

 

ويعتبر علاج الضغط المنخفض للحامل أمر شائع الحدوث، وخصوصاً في منتصف الثلث الثاني من الحمل، ويمكن علاج هذه المشكلة ببعض الطرق البسيطة، مثل:

_ الراحة والنهوض ببطء.
_ الاستلقاء على الجانب الأيسر مع التنفس بعمق لزيادة تدفق الدم.
_ ارتداء الملابس الفضفاضة لمنع الضغط على الأعضاء والأوعية الدموية.
_ ارتداء الجوارب الضاغطة التي تصل للركبة لتحسين الدورة الدموية.
_ شرب كمية كافية من الماء والسوائل.
_ تناول الأطعمة المالحة ولكن بكميات معتدلة.
_ مراجعة الطبيب في حال استمر هبوط الضغط لمدة طويلة.
 

علاج الضغط المنخفض 

 


علاج الضغط المنخفض في المنزل 

 

نادرًا علاج الضغط المنخفض في المنزل ضروريًا في حالة انخفاض ضغط الدم الذي لا تصحبه أعراض أو تصحبه أعراض طفيفة فقط.

 

أما إذا تسبب الضغط المنخفض في ظهور أعراض، فيتوقف العلاج على سبب المرض، وقد يوصي الطبيب بتغيير العلاج أو إيقافه أو خفض الجرعة. ولا تبادر إلى تغيير العلاج أو إيقافه دون الرجوع إلى طبيبك أولاً.

 

ولكن إذا لم يكن الضغط المنخفض واضحًا أو لا يوجد علاج متاح، فيكون الهدف عندئذ رفع ضغط الدم وتخفيف الأعراض، وهناك عدة طرق لفعل ذلك بناءً على العمر والحالة الصحية، وتشمل طرق علاج الضغط المنخفض في المنزل، بهذه الطرق، وهي :

_ زيادة الملح في الطعام، ويوصي الخبراء عادةً بتقليل الملح لأنه يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط الدم، بل ويرفعه أحيانًا بدرجة هائلة. وقد يكون هذا مفيدًا لذوي ضغط الدم المنخفض. ولكن الزيادة المفرطة في الملح قد تؤدي إلى فشل القلب، وخاصة بين البالغين الأكبر سنًّا. لذا من المهم أن تستشير طبيبك قبل زيادة الملح.

 

_ الإكثار من شرب الماء؛ حيث تزيد السوائل حجم الدم وتساعد في الوقاية من الجفاف، وهما عاملان مهمان في معالجة انخفاض ضغط الدم.

 

_ ارتداء الجوارب الضاغطة، ويُطلق على هذه الجوارب المرنة، وتُستخدم عادةً لتخفيف الألم وتقليل تورم دوالي الأوردة. كما تحسِّن من تدفق الدم من الساقين إلى القلب، ولكن بعض الناس يتحملون ارتداء مشدات البطن المطاطية أكثر من تحملهم ارتداء الجوارب الضاغطة

 

_ يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج الضغط المنخفض الدم .

 

علاج الضغط المنخفض بالمشروبات 


علاج الضغط المنخفض بالمشروبات 

 

 

ويمكن علاج الضغط المنحفض بالمشروبات؛ حيث أنه أمر امن وصحي للغاية، ولا يحتاج إلى تناول الأدوية بجانبها.

 

وقد تساعد بعض الخطوات على الضغط المنخفض بإستخدام المشروبات، والتي تساهم في تخفيف الأعراض أو الوقاية، ومنها :

_ الإكثار من شُرب الماء يمكن ان يساهم أن في خفض ضغط الدم، حتى في حال شُربها باعتدال. أما الماء فيزيد كمية الدم في الجسم ويقي من الجفاف.

 

_ تناوَل وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات، مثل : البطاطا والأرز والمعكرونة والخبز.

 

_ قد يوصي الطبيب أيضًا بشُرب كوب واحد أو اثنين من القهوة أو الشاي الثقيلين غير منزوعي الكافيين مع وجبة الإفطار، حيث أم الكافيين قد يسبب الجفاف.

 

_ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا. وتجنّب ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة وشديدة الرطوبة.

 

علاج الضغط المنخفض بالاعشاب


علاج الضغط المنخفض بالاعشاب

 


يمكنك علاج الضغط المنخفض بالاعشاب وتناول  المزيد من السوائل  ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم.

 

 وتساعد المشروبات في علاج الضغط المنخفض، مثل: ماء جوز الهند فى  الحفاظ على السوائل في جسمك فيعد الجفاف سبب شائع لانخفاض ضغط الدم.

 

 ويمكنك تناول عصير الرمان فهو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، وقد تساعدك على خفض ضغط الدم، يعتبر الماء من أفضل الطرق لمحاربة الجفاف. لذلك ، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء لهذا اليوم.


ويمكن لإستخدام الكركديه و الكافيين أن يساعدفي علاج الضغط المنخفض، مثل: الشاي أو القهوة قد تساعد في رفع ضغط الدم بشكل مؤقت. 

 

وعندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الكركديه تنشيط الدورة الدموية. يسبب ارتفاعًا قصيرًا ولكن دراماتيكيًا في ضغط الدم. على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ، إلا أنه يُعتقد أنه يساعد في تحسين ضغط الدم لديك.
 

مصدر الخبر من مواقع “مايو كلينك”_ “ ويب طب”

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