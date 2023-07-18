خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

80 مرة تهديد للزعيم



لأول مرة منذ عقود، قامت غواصة صاروخية باليستية تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بقدرة نووية بالوصول إلى كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



اعتبرت سي إن إن، الخطوة تأتي بعد أيام فقط من اختبار كوريا الشمالية لما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، وهو ما يقول أن وصول الغواصة النووية الامريكية إلى كوريا الجنوبية هي رسالة مباشرة رمزية إلى كوريا الشمالية، وأن أمريكا قادرة على ضربها قبل أن تحاول كوريا ذلك، وبالقرب منها.

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن وجود غواصة الصواريخ الباليستية من طراز اوهايو فى مدينة بوسان الساحلية فى كوريا الجنوبية.

يأتي وصول الغواصة بعد فترة من التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة ، حيث اختبرت كوريا الشمالية خلالها ما قالت إنه صاروخ متقدم بعيد المدى وهددت بإسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية تشارك في ما وصفته بأنشطة "التجسس العدائي"، بالقرب من أراضيها.

قالت كيم يو جونج ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والمسؤولة الكبيرة، في بيان يوم الاثنين إن نشر غواصة صاروخية باليستية أمريكية في شبه الجزيرة سيضر بخطوط الاتصال المتصدعة بالفعل بين الجانبين.



يمكن للغواصة حمل ما يصل إلى 80 رأسا حربيا

يمكن لكل غواصة من فئة أوهايو ، المعروفة بالعامية باسم "بومرز" ، حمل 20 صاروخًا باليستيًا من طراز ترايدنت 2 كحد أقصى.

تقدر مبادرة التهديد النووي في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار أن كل صاروخ ترايدنت يمكن أن يحمل أربعة رؤوس حربية نووية ، مما يعني أن كل غواصة صاروخية باليستية أمريكية يمكن أن تحمل حوالي 80 رأسًا نوويًا.

