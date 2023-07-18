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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا..

رئيس زراعة النواب يطمئن المصريين بشأن القمح والأرز

هشام الحصري، رئيس
هشام الحصري، رئيس زراعة البرلمان

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت في اتباع سياسة تنويع مصادر استيراد الحبوب تفاديا لأي أزمة مكتملة.

وأضاف الحصرى في تصريحات صحفية له اليوم: بالتالي فإن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر بالسلب على السوق المحلي، في ظل اتباع مصر تلك السياسة التى توفر لها القمح من مصادر مختلفة ومتنوعة.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تستهدف البلاد زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح المزمع توريده بدءا من مايو المقبل لنحو 5 إلى 6 ملايين طن، مضيفا: «لدينا احتياطي من الإنتاج الحالي استلمناه من المزارعين، فضلا عما تم استيراده من قبل، وبالتالي ليس لدينا مشكلة لمدة 6 أشهر مقبلة».

وبشأن محصور الأرز،  قال الحصري، إن مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا في محصول الأرز، خاصة وأنّ مساحة الأرز المزروعة حاليا تزيد عن 1.5 مليون فدان، مؤكدا: «اطمئنوا، سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز هذا العام، والذي بدأ حصاده خلال هذه الفترة في بعض المحافظات».

وأوضح الحصرى، أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة التى يتبناها الرئيس السيسي، سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في توفير احتياجات البلاد من المحاصيل الإستراتيجية لاسيما القمح، وكذلك الذرة الصفراء، متابعا، أن ذلك التوسع في الإنتاج الزراعى يقلل الفجوة الاستيرادية ويحقق الأمن الغذائي بالبلاد.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المستثمرين في القطاع الزراعى لاستغلال الظروف الحالية في التوسع في الاستثمارات الزراعية بالبلاد سواء زراعة أو تصنيع زراعى، وذلك في ظل البنية التحتية التى تتميز بها البلاد حاليا والحوافز التى أعدتها الحكومة مؤخرا.

هشام الحصرى لجنة الزراعة مجلس النواب الأزمة الروسية الأوكرانية

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