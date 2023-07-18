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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب شجرة..إغلاق الطريق المؤدي لمستشفي العريش العام

سقوط شجرة يعيق حركة
سقوط شجرة يعيق حركة المرور

اغلقت إدارة المرور بمحافظة شمال سيناء، الطريق المؤدي إلى مستشفى العريش العام ،مؤقتا ، بسبب سقوط شجرة..حيث تم إبلاغ مجلس المدينة لتوفير المعدات اللازمة لرفع الشجرة لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى.

وقد تفاجأ المواطنين بمدينة العريش بسقوط شجرة كبيرة قديمة   بمبني التكوين المهني على الأرض  أمام بوابة التأمين الصحي. الملاصق لمستشفي العريش العام. 

 

إغلاق الطريق:

 

مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على  الطريق المؤدي من حي ضاحية السلام إلى وسط المدينة ..وقامت إدارة المرور بإغلاق الطريق مؤقت  واخطار مجلس مدينة العريش لاتخاذ اللازم بشأن رفع الشجرة.

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العريش الطريق مستشفي سقوط شجرة

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