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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ صحة عامة يقدم نصائح غذائية للتعامل مع الموجة الحارة |فيديو

حالة الجو
حالة الجو

قدم الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال اصطحاب الشمسية أو غطاءات الرأس وارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللون.

كما طالب من المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز"، تناول كميات كبيرة من السوائل والعصائر التي لا تحتوي على نسب عالية من السكر، بالإضافة إلى تناول الأغذية التي تحتوي على نسب مياه مثل البطيخ والكنتالوب والبرتقال البلدي.

 

وحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، حيث يعرض ذلك المواطنين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تؤدي إلى الإحساس بالصداع الشديد والتعرق والقيء والغثيان، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي في بعض الأحيان في حال التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

تناوله كميات كبيرة من السوائل

وأضاف أن هناك إجراءات لا بد من القيام بها في حالة إصابة أحد الأشخاص بهذه الأعراض وهى إبعاد المصاب عن أشعة الشمس وعمل كمادات مياه باردة له والحرص على تناوله كميات كبيرة من السوائل إذا لم يكن فاقدًا للوعي لتعويض السوائل التي فقدها من جسمه.

الإجهاد الحراري البرتقال الدكتور شريف حتة اشعة الشمس الكنتالوب

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