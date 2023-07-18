عقار جديد يخفف أعراض الزهايمر.. تفاصيل

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل ومعلومات عن عقار "دونانيماب" العلاج المحتمل لـ الزهايمر.

وقال فؤاد عودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،: "مرض الزهايمر منتشر كثيرا في الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة".

وأضاف فؤاد عودة: "لا يوجد علاج جذري بنسبة 100% من مرض الزهايمر".

وتابع فؤاد عودة: "العقار الجديد تم الإعلان عنه بعد إجراء بحث علمي طبي على هذا العلاج وتم ملاحظة تراجع كبير في نسبة أعراض الزهايمر وهذا أمر مبشر".

وأكمل فؤاد عودة: "العقار الجديد مازال في مرحلة التجربة عالميا ، مضيفا:" في أمريكا تم ترخيص هذا العقار ويتم تداوله، وهذا العقار يقوم بتقليل أعراض تأثير الزهايمر على مخ الإنسان ".