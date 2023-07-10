لا شفاء جذري للمرض.. معلومات مهمة عن عقار جديد لعلاج الزهايمر

كشف الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية، تفاصيل الموافقة على عقار جديد لعلاج الزهايمر في العالم.

وقال أشرف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الزهايمر مرض يصيب كبار السن وأهم أعراضه الفقدان التدريجي للذاكرة ".

وأضاف أشرف الفقي:" تم إجازة دواء لعلاج الزهايمر من هيئة سلامة الدواء الأمريكية العام الماضي بشكل استثنائي، ثم تم الموافقة الكاملة عليه مؤخرا".

وتابع أشرف الفقي:" تكلفة العقار الجديد للزهايمر هو 26 ألف دولار في السنة وهو دواء يتم الحصول عليه مرة كل أسبوعين عن طريق الحقن الوريدي ".

وأكمل اشرف الفقي:" مرض الزهايمر يحدث نتيجة تلف بعض الخلايا العصبية في المخ ، والدواء الجديد يبطيء عملية تلف الخلايا العصبية لكن لا يشفي شفاء جذري من المرض".