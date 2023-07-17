جهود جميعة الباقيات الصالحات لمكافحة مرضى الزهايمر.. ابنة عبلة الكحلاوي توضح

أكدت مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، وابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن تلك الجمعية هي عطاء من الله، ودائما ما كانت والدتي الدكتوة عبلة الكحلاوي تقول أن الجمعية هي من اختارتنا وليس نحن من اختارها.

وقالت مروة ياسين، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه نعمل على خدمة شريحة شائكة اثقلت كاهل الاسرة المصرية وهي شريحة مرضى الزهايمر، الذين يفتقدون للإدراك ويعانون من فقر كبير فيه.

وتابعت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أنه يوجد فرق لتقديم الخدمات من جميع الجهات لمرضى الزهايمر، إضافة إلى العمل على تقديم العلاج من خلال دور الإقامة ومستشفى عبلة الكحلاوي، الموجودة الأن وأصبحت تحت التجهيز، وسنعمل على الإنهاء من باقي المراحل للمستشفى.

تخريج الممرضين.

وأشارت مروة ياسين إلى أنه لدينا عيادات متفردة تعمل على الاكتشاف المبكر للزهايمر، خاصة مع وجود معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي للتمريض، والذي يعمل على تخريج الممرضين.