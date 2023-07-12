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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا للنسيان .. 5 فواكه تقوي الذاكرة وتحارب الزهايمر

الذاكرة
الذاكرة

تبحث الأمهات عن أفضل فاكهة لتقوية الذاكرة وذلك لاحتواء الفواكه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم بشكل عام وذاكرة الطفل بشكل خاص ، ومع ذلك أنواع الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة ، حيث أن لهم دور كبير في تنشيط العقل وتحسين وظائف المخ ، وتهيئة العقل للحفظ والتذكر وعدم النسيان.

وينعكس ذلك على مستوى الطفل الدراسي وتحصيله العلمي ، لذلك سوف نتعرف في هذا التقرير على أفضل الفواكه التي تعمل على زيادة تنشيط الذاكرة وتساعد على التركيز وفقاً لموقع(patterns)

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أفضل الفاكهة التي تحسن الذاكرة:

أثبتت بعض الدراسات أن تناول التوت بصورة مستمرة يحسن من قيام المخ بوظائفه بصورة صحيحة وملاحظة تحسناً واضحاً في الذاكرة.

التوت :

يعد التوت من أبرز الفاكهة التي تقوي الذاكرة، فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتميز التوت بألوانه المختلفة ، وهي تفيد الجسم والعقل كما أنه يساعد على الإدراك بدرجه بدرجة أكبر وسرعة الفهم ، والحفظ ، بالإضافة لأن التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف .

الرمان:

يعتبر الرمان من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها لاحتوائه على كمية كبيرة من الجلوكوز الذي يزيد نشاط الدماغ والطاقة وتحسين وظائف المخ.

الموز:

يعد الموز مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، خاصة البوتاسيوم والماغنسيوم اللذان يعززان نشاط المخ وقدرته على التركيز والانتباه والتعلم والتذكر بشكل جيد، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية.

الأفوكادو:

هي فاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يحسن وظيفة الذاكرة من خلال المساعدة في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عند تناوله باعتدال بدلًا من الدهون المشبعة. 

البرتقال :

يعتبر فيتامين سي من أفضل مضادات الأكسدة القوية والتي تساعد علي حماية المخ من التلف مع التقدم في العمر ،ويحتوي البرتقال على اهم الفيتامينات التي يحتاجها العقل ، وتقوم على تغذيته لذا فهو واحد من ال أطعمة لتعزيز قدرات العقل ، ومن أهم هذه الفيتامينات ؛ فيتامين سي وهو من اهم العوامل التي تساعد على منع التدهور العقلي ، ومرض الزهايمر .

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