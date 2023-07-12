وداعا للنسيان .. 5 فواكه تقوي الذاكرة وتحارب الزهايمر

تبحث الأمهات عن أفضل فاكهة لتقوية الذاكرة وذلك لاحتواء الفواكه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم بشكل عام وذاكرة الطفل بشكل خاص ، ومع ذلك أنواع الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة ، حيث أن لهم دور كبير في تنشيط العقل وتحسين وظائف المخ ، وتهيئة العقل للحفظ والتذكر وعدم النسيان.

وينعكس ذلك على مستوى الطفل الدراسي وتحصيله العلمي ، لذلك سوف نتعرف في هذا التقرير على أفضل الفواكه التي تعمل على زيادة تنشيط الذاكرة وتساعد على التركيز وفقاً لموقع(patterns)

أفضل الفاكهة التي تحسن الذاكرة:

أثبتت بعض الدراسات أن تناول التوت بصورة مستمرة يحسن من قيام المخ بوظائفه بصورة صحيحة وملاحظة تحسناً واضحاً في الذاكرة.

التوت :

يعد التوت من أبرز الفاكهة التي تقوي الذاكرة، فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتميز التوت بألوانه المختلفة ، وهي تفيد الجسم والعقل كما أنه يساعد على الإدراك بدرجه بدرجة أكبر وسرعة الفهم ، والحفظ ، بالإضافة لأن التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف .

الرمان:

يعتبر الرمان من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها لاحتوائه على كمية كبيرة من الجلوكوز الذي يزيد نشاط الدماغ والطاقة وتحسين وظائف المخ.

الموز:

يعد الموز مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، خاصة البوتاسيوم والماغنسيوم اللذان يعززان نشاط المخ وقدرته على التركيز والانتباه والتعلم والتذكر بشكل جيد، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية.

الأفوكادو:

هي فاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يحسن وظيفة الذاكرة من خلال المساعدة في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عند تناوله باعتدال بدلًا من الدهون المشبعة.

البرتقال :

يعتبر فيتامين سي من أفضل مضادات الأكسدة القوية والتي تساعد علي حماية المخ من التلف مع التقدم في العمر ،ويحتوي البرتقال على اهم الفيتامينات التي يحتاجها العقل ، وتقوم على تغذيته لذا فهو واحد من ال أطعمة لتعزيز قدرات العقل ، ومن أهم هذه الفيتامينات ؛ فيتامين سي وهو من اهم العوامل التي تساعد على منع التدهور العقلي ، ومرض الزهايمر .