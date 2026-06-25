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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زلزال داخل البنتاجون.. إقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا تثير الجدل

الجنرال كريستوفر دوناهيو
الجنرال كريستوفر دوناهيو
أحمد العيسوي

تشهد المؤسسة العسكرية الأمريكية مرحلة من التغييرات المتسارعة التي تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل القيادة العسكرية في واشنطن، وذلك بعد قرار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الدفع نحو التقاعد المبكر للجنرال كريستوفر دوناهيو، القائد الأعلى للجيش الأمريكي في أوروبا. ويأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه الساحة الدولية تحديات متزايدة، على رأسها الحرب في أوكرانيا والعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

نهاية مبكرة لأحد أبرز القادة العسكريين

بحسب تقارير إعلامية أمريكية، يستعد الجنرال كريستوفر دوناهيو للإعلان رسميًا عن تقاعده الأربعاء، بعد أشهر قليلة فقط من توليه قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وهو أحد أهم المناصب العسكرية الاستراتيجية في الجيش الأمريكي.

ويُنظر إلى دوناهيو باعتباره من أبرز قادة القوات الخاصة الأمريكية، حيث راكم خبرة عسكرية واسعة من خلال مشاركته في عمليات قتالية بالعراق وسوريا وعدد من مناطق النزاع على مدار أكثر من عشرين عامًا، ما جعله واحدًا من أكثر القادة احترامًا داخل المؤسسة العسكرية.

دور بارز في دعم أوكرانيا

لعب الجنرال دوناهيو دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الأمريكية الداعمة لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا، كما ساهم في تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن.

كما ارتبط اسمه بواحدة من أكثر اللحظات رمزية في التاريخ العسكري الأمريكي الحديث، عندما أصبح آخر جندي أمريكي يغادر الأراضي الأفغانية عام 2021 عقب قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ورغم عدم صدور أسباب رسمية واضحة وراء قرار إبعاده، فإن مراقبين ربطوا الخطوة بالانتقادات المتكررة التي وجهها وزير الدفاع الحالي لعملية الانسحاب من أفغانستان، والتي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والعسكري الأمريكي.

إعادة هيكلة واسعة داخل البنتاغون

يتزامن رحيل دوناهيو مع استعداد وزارة الدفاع الأمريكية لإجراء تغييرات واسعة في هيكل القيادة العسكرية بأوروبا، في إطار توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي تسعى إلى دفع الدول الأوروبية لتحمل مسؤوليات أكبر في ملف الدفاع والأمن الإقليمي.

ويرى خبراء عسكريون أن هذه التحركات تعكس تحولًا في أولويات السياسة الدفاعية الأمريكية، خاصة مع تزايد الضغوط المتعلقة بتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

مخاوف متزايدة بين كبار الضباط

أثارت سلسلة الإقالات الأخيرة حالة من القلق داخل صفوف الجيش الأمريكي، خصوصًا بين كبار القادة العسكريين. ويؤكد متخصصون في الشؤون العسكرية أن الجنرال دوناهيو كان يحظى بمكانة استثنائية داخل المؤسسة العسكرية بفضل سجله القتالي وخبرته في قيادة وحدات النخبة خلال حربي العراق وأفغانستان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق الجنرال راندي جورج، وهي الخطوة التي أثارت حينها ردود فعل واسعة داخل الأوساط العسكرية.

حملة تغييرات مستمرة في القيادة العسكرية

خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، شهدت وزارة الدفاع الأمريكية موجة واسعة من الإقالات والتغييرات شملت عددًا من أبرز القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال سي كيو براون، وقائدة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، بالإضافة إلى الجنرال تيموثي هوغ الذي كان يتولى قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية.

كما تم تعليق أو تأخير ترقيات عدد من كبار الضباط دون الكشف عن مبررات واضحة، الأمر الذي زاد من الجدل حول طبيعة هذه التغييرات وأهدافها.

 

يمثل رحيل الجنرال كريستوفر دوناهيو فصلًا جديدًا في سلسلة التحولات التي تشهدها المؤسسة العسكرية الأمريكية، وبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة ترتيب الأولويات الدفاعية، يرى مراقبون أن استمرار إبعاد شخصيات عسكرية بارزة قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل بشأن مستقبل القيادة العسكرية الأمريكية ودورها في الملفات الدولية الملتهبة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وأمن القارة الأوروبية.

وزير الدفاع الأمريكي القائد الأعلى للجيش أوروبا واشنطن الولايات المتحدة

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