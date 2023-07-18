صناع الخير: الجمعيات الأهلية تقدم 30% من الخدمة الطبية لغير القادرين

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنّ الجمعيات الأهلية في مصر تقدم 30% من الخدمة الطبية لغير القادرين، ما بين قوافل طبية وعمليات جراحية.

وأضاف "زمزم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن المجتمع المدني كان شريكا رئيسًا في دعم دور الدولة في أزمة كورونا، وهو ما تمت الإشادة به في المؤتمرات والمنتديات الدولية، مطالبا بمضاعفة عدد الجمعيات الأهلية النشطة.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: "خارج مصر، توجد ملايين الجمعيات الأهلية ذات النشاط الحقيقي الفعال في البحث العلمي وتدشين الجامعات، مثل الهند وفرنسا، نحن في مصر لدينا عمل أهلي منذ 200 سنة، وعددنا 55 ألف جمعية أهلية".

المجتمع المدني في مصر

وواصل: "بدأنا نعمل على استراتيجية موحدة، والغرفة المركزية للتحالف تنعقد بشكل أسبوعي، وأشكر كل زملائنا في الأمانة الفنية للتحالف لأنهم يقومون على تفعيل الأحلام والعمل على تنفيذها في أرض الواقع، وهذا التحالف هو الأول من نوعه للمجتمع المدني على مستوى العالم، وهذا أمر له قيمة كبيرة جدا، والمجتمع المدني في مصر فخور بما يحدث الآن، من حيث اهتمام رأس السلطة التنفيذية والقيادة السياسية، وهو ما يسهل علينا تداول المعلومات والتواصل مع الأجهزة كلها".