عضو بالتحالف الوطني للعمل الأهلي: أخطر سبب في الزيادة السكانية الظرف الاقتصادي

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنني أتشرف أني عضو مؤسس في جمعية أهلية لتنظيم الأسرة، وننزل نخاطب الناس من أجل تحديد النسل وخطورة الانفجار السكاني.



وأضافت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، أن أخطر سبب في الزيادة السكانية هو الظرف الاقتصادي، فبعض الناس تنجب عددا كثيرا من الأطفال من أجل الدفع بهم في سوق العمل لتحقيق عائد.

وتابعت أن العمل الأهلي يقوم بدور مهم هنا، وبخاصة مع مشروع تنمية الأسرة المصرية، وأشكر الرئيس على هذا التفكير المختلف، حيث لا نقنع المواطن بعدم الإنجاب، ولكن نربط ترشيد الإنجاب بالحوافز الاقتصادية، الدعم الأهلي مشروط بتحديد النسل عند عدد الأطفال الموجود فقط.

الأمانة الفنية للتحالف

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للتحالف مهمتها استيعاب أهداف المؤسسات المختلفة، والتنسيق بينها، وتوجيهها بشكل يعكس لكل المشاركين مصداقية التحالف في تحقيق الأهداف بشكل تعاوني، مشروع لصناع الخير يعمل فيه متطوعون من الأورمان مثلا، وهذا جوهر دور الأمانة الفنية.